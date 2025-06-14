Simav\'da Oto Sanayi ve Galericiler Sitesi Toplantısı

Kütahya'nın Simav ilçesinde Oto Sanayi Bölgesinin taşınması ve Galericiler Sitesi ile ilgili toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "AK Parti Simav İlçe Başkanımız Orhan Akboğa, Simav Belediye Başkanımız Kübra Tekel Aktulun, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Şeref Kazcıoğlu, Belediye Meclis Üyelerimiz, Simav Esnaf ve Sanatkarlar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanımız Şevket Ergün, Belediye ve İl Genel Meclis Üyelerimiz, sanayi sitesi esnaflarımız, galerici esnaflarımız ve vatandaşlarımızın katılımıyla sanayimizin taşınması sürecindeki son durum hakkında istişare ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda Simav Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi ile ilgili proje detayları hakkında esnaflarımıza bilgi verdik, sanayi ve galerici esnaflarımızın önerilerini dinledik. Simav'ımız ve sanayi ile galerici esnaflarımız adına önemli bir toplantı oldu. Simav olarak yakaladığımız böylesi önemli fırsatın hızlı bir şekilde hayata geçmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA