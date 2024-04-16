Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni kayıt olan seraları denetledi

Ekonomi

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce örtü altı kayıt sistemine yeni kayıt olan seraların tespiti ve ürün kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçeye bağlı Naşa beldesinde 2024 örtü altı kayıt sistemine yeni kayıt olan seraların tespitleri ve ürün kontrolleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA