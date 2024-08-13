Şimşek: Cari açık milli gelire oranı düşecek - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek: Cari açık milli gelire oranı düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini beklediklerini bildirdi.

13.08.2024 14:24
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini beklediklerini bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi ve iş gücü verilerini değerlendirdi.

Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açığın 24,8 milyar dolar olduğunu aktaran Şimşek, "İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2'ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, programın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra iş gücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2'ye yükseldi ancak bu yıl OVP'den (Orta Vadeli Program) daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İş gücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Şimşek: Cari açık milli gelire oranı düşecek - Son Dakika

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