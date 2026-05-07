Şimşek: Krizi Fırsata Çevirme Vakti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kaçırılmaması gereken fırsatlar olduğunu belirterek, "Bu krizi heba edemeyiz. Mutlaka ve mutlaka bunu ülkemiz için fırsata dönüştüreceğiz. Bizim derdimiz bu." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Katılım Finans Zirvesi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde, İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenlendi.

Kapanış oturumunda sunum yapan Şimşek, küresel gelişmelerin ardından benzin fiyatlarındaki artışın birçok ülkede yüzde 30'un üzerinde olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin ise yüzde 11 civarı artışla bu dönemi yönettiğini söyledi.

Şimşek, şok öncesi cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'nin altında olduğunu, bunun büyük bir kısmının altın kaynaklı olduğunu ifade ederek, "Cari açık bir miktar artacak ama yönetilebilir olarak kalacak ve bu şoku yönetebiliriz. Dış borç stokunun uzun vadeli milli gelire oranı ortalama yüzde 44 civarındayken bugün yüzde 33 civarı. Türkiye, bu savaşın başlangıcında ciddi tamponlarla, iyileştirilmiş makroekonomik dengelerle birleşti. O nedenle de bu süreci daha iyi şekilde yönetebiliyoruz." diye konuştu.

"Kaçırılmaması gereken fırsatlar var"

Şoklara dayanıklılık için rezerv gerektiğinin altını çizen Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın burada büyük başarısı olduğunu, program öncesinde 100 milyar dolar civarı olan rezervin şu anda yaklaşık 166 milyar dolar civarına ulaştığına dikkati çekti. Türkiye'de rezerv yeterliğinin devam ettiğini ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Ülke risk priminde büyük değişiklik olmadı. 27 Şubat'ta 5 yıllık CDS'ler 234 baz puandı. Bugün 228 baz puan. Önce yükseldi. Baktılar ki doğru tepki veriyoruz, Türkiye'nin bünyesi sağlam. Önemli bir şok. Normal şartlar altında rahat şekilde risk ikiye katlanabilirdi. Ama bugün artış yok. Bu önemli. Türkiye, kendisine benzer ülkelerden olumlu yönde farklılaştı. Yine borsamızın tepkisi. 27 Şubat'a göre endekste bir düşüş yok. Yüzde 9 civarında artış var. Borsa İstanbul'daki tüm şirketlerin değeri 425 milyar dolardan 516 milyar dolara çıktı. Kaçırılmaması gereken fırsatlar var. Bu krizi heba edemeyiz. Mutlaka ve mutlaka bunu ülkemiz için fırsata dönüştüreceğiz. Bizim derdimiz bu."

Şimşek, terörsüz Türkiye'nin, ülkenin önündeki en önemli fırsat penceresi olduğunu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yeni büyüme motoru olacağını vurguladı.

Çok önemli adımları içeren yeni yatırım çerçevesini çizdiklerini dile getiren Şimşek, Türkiye'yi küresel ticaret üssü yapmak, çok uluslu şirketlerin hizmet merkezini İstanbul Finans Merkezi'ne çekmek istediklerini bildirdi.

Şimşek, İstanbul Havalimanı'nın sağladığı lojistik avantajın teknoloji odaklı kullanılacağını kaydederek, atıl durumda kalan eski havalimanı terminal binasının "Terminal İstanbul" projesiyle teknoloji şirketlerinin kümelendiği bir merkeze dönüştürüleceğini duyurdu. Söz konusu alanın üretim, yeni fikirler ve teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için tahsis edileceğini belirten Şimşek, yurt içi ve dışındaki varlıkların sisteme girmesi için kurgulanan vergi modelinin detaylarını paylaştı.

"Düzenlemeler FATF kurallarıyla tam uyumlu"

Varlık barışına ilişkin yeni yaklaşımı anlatan Şimşek, "Bu varlık barışında eğer para sistemde tutulursa vergi olmayacak. Ama sisteme koyup hemen çıkartmak isterlerse yüzde 5 vergi verilecek. Vadesine göre sistemde ne kadar tutulduğuna bağlı olarak, bu varlıklar şirketlere sermaye olarak konulursa veya uzun vadeli mevduat olarak tutulursa vergi sıfıra kadar iniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, düzenlemelerin FATF kurallarıyla tam uyumlu olduğunu ifade ederek, İstanbul Finans Merkezinin (İFM) sadece fiziki mekan değil, bir ekosistem olduğunu vurguladı.

İFM'nin eğitimden tahkime kadar geniş bir hizmet ağı sunacağını kaydeden Şimşek, bu projenin bölgenin en önemli çekim merkezlerinden biri olacağını ve sağlanan avantajların taksici esnafından hizmet sektörüne kadar tüm vatandaşların refahına katkı sunacağını dile getirdi.

"Orta vadede arz artışıyla petrol fiyatları düşecek"

Bakan Şimşek, orta vadede küresel enerji piyasalarındaki arz artışıyla petrol fiyatlarının düşeceğine inandığını aktararak, "Venezuela ve Libya gibi yerlerde normalleşme ile birlikte petrol arzının artacağını, fiyatların ciddi şekilde düşme ihtimalinin yükseldiğini görüyorum. Savunma sanayisindeki muazzam teknolojik devrim de bizim için büyük bir fırsat penceresidir." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80'i aştığını ve 18 milyar dolarlık yeni sipariş hacmine ulaşıldığını kaydeden Şimşek, bu alandaki teknolojik birikimin tarım, sağlık ve biyoteknoloji gibi sivil sektörlere transfer edileceği "üçüncü faz" aşamasına gelindiğini bildirdi. Şimşek, bu dönüşümün sanayinin sınıf atlamasında kritik rol oynayacağını ifade etti.

Türkiye'nin stratejik konumuna ve yeni lojistik rotalara dikkati çeken Şimşek, "En uygun koridor Orta Koridor, 18 gün alıyor. Afrika'nın etrafından dolanırsanız 45 gün, Süveyş Kanalı'ndan geçerseniz 35 gün, yeni Kalkınma Yolu ise 25 gün sürüyor. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda merkezdir. Yeni Kalkınma Yolu bugünkü darboğazı tamamen aşabilir." diye konuştu.

Bakan Şimşek, katılım finans kuruluşlarının da inovasyon ve ürün çeşitlendirmesine odaklanması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin önündeki büyük fırsatları değerlendirmek için dönüşümünü sağlayıp, reform yapacaklarını sözlerine ekledi.

