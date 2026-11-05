Şimşek, tasfiye edilecek fon listelerinin açıklanmasına engeli olmadığını söyledi

Şimşek, tasfiye edilecek fon listelerinin açıklanmasına engeli olmadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin listelerin açıklanıp açıklanmaması konusunda kendisinin bir engeli olmadığını söyledi. Şimşek, "Ben şahsen mümkünse açıklanmasını isterim" diyerek listelerin açıklanması yönündeki tercihini belirtti.
Bakan Şimşek: "(Tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin) Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını isterim."
Kaynak: İHA
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