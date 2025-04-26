Şimşek: Türkiye\'ye Yatırım İlgisi Büyük

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " Türkiye'ye ilgi çok yoğun. Ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "IMF- Dünya Bankası Bahar toplantıları için bulunduğumuz ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptık. 2 binden fazla yatırımcı, çok taraflı kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları, G20, IMFC ve IMF ülke grubu toplantıları, ikili görüşmeler, ABD'li teknoloji şirketleri, düşünce kuruluşları, STK'lar. Türkiye'ye ilgi çok yoğun. Ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA