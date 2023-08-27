Şimşek öğrencilere vergisiz telefon projesiyle ilgili konuştu: 15 model üzerinde çalışıyoruz - Son Dakika

Şimşek öğrencilere vergisiz telefon projesiyle ilgili konuştu: 15 model üzerinde çalışıyoruz

Şimşek öğrencilere vergisiz telefon projesiyle ilgili konuştu: 15 model üzerinde çalışıyoruz
Son Güncelleme: 27.08.2023 08:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan üniversite öğrencilerine ''vergisiz telefon'' projesi hakkında ilk kez konuştu. Proje kapsamında 15 model üzerine çalışma yapıldığını belirten Şimşek, ''Türkiye'de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan ve üzerinde çalışmaların yürütüldüğü üniversite öğrencilerine vergisiz telefon projesi hakkında ilk kez konuştu. Bakan Şimşek, " Türkiye'de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor" dedi. Şimşek ayrıca proje kapsamında 15 model üzerine çalışma yapıldığını belirtti.

BAKAN ŞİMŞEK İLK KEZ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik bir defaya mahsus vergisiz ve telefon satışı vaadinde bulunmuştu. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda da gündeme gelen vaatle ilgili olarak sorulara yanıt veren ve konuyla ilgili olarak ilk kez konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, proje kapsamında 15 model üzerine çalışma yapıldığını ifade etti.

"CARİ AÇIKTAN DOLAYI TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPANLAR TERCİH EDİLECEK"

Bakan Şimşek, günlerdir devam eden yerli üretim tartışması hakkında, "Türkiye'de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye'de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz" açıklamasında bulundu.

KABİNE TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başlanan projenin önümüzdeki günlerde yapılacak ilk kabine toplantısında değerlendirileceği öğrenildi.

GÜNDEMDEKİ TELEFON MODELLERİ BASINA SIZDI

Öte yandan üniversitelilere vergisiz satılması planlanan telefon modelleri de basına sızdı. İşte marka ve modellerden bazıları:

  • Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
  • OPPO: A15, Reno 5 Lite,
  • Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
  • Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
  • TCL: 20 SE, 20 E, L7,
  • Reeder: S19 Max Pro S
  • Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
  • Tecno Mobile: Camon 16,
  • General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
  • Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
  • OMIX: X5
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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SON DAKİKA: Şimşek öğrencilere vergisiz telefon projesiyle ilgili konuştu: 15 model üzerinde çalışıyoruz - Son Dakika
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