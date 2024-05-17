Şimşek: Yıl sonu enflasyon beklentisi düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek: Yıl sonu enflasyon beklentisi düşüşte

Şimşek: Yıl sonu enflasyon beklentisi düşüşte

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisinin ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 olduğunu açıkladı. Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin önemine vurgu yaparak, hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını belirtti.

17.05.2024 11:48
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklentinin ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Programın olumlu sonuçlarının enflasyon beklentilerine de yansıdığına dikkati çeken Şimşek, "Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin önemine işaret ettiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli. Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz. Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Şimşek: Yıl sonu enflasyon beklentisi düşüşte - Son Dakika

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