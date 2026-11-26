Sinop'un Durağan ilçesinde inşası süren küçük sanayi sitesinde, üretim kapasitesi ile istihdamı artırmayı hedefleyen yeni yatırımlar planlanıyor. Projede ilk aşamada 36 dükkanın hizmete açılması hedeflenirken, ilerleyen dönemde 25 fabrika iş yeri, 26 büyük dükkan ve 50 yeni dükkanın daha inşa edilmesi öngörülüyor.

Durağan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen heyet, projenin mevcut durumu ve gelecek dönem yatırımlarına ilişkin bilgi aldı. Proje çerçevesinde 1.000 metrekare büyüklüğünde 25 fabrika iş yeri ile 300 metrekare büyüklüğünde 26 büyük dükkanın yapılması planlanıyor. Bunun yanı sıra kooperatif üyelerinin talepleri doğrultusunda 50 yeni dükkanın daha sanayi sitesine kazandırılması hedefleniyor.

Yatırımlar çerçevesinde sanayi sitesinin altyapı, yol ve enerji ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmaların da yapılması öngörülüyor. Proje tamamlandığında bölgedeki sanayi altyapısının güçlendirilmesi, üretim faaliyetlerinin genişletilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Durağan'a program dahilinde yapılması planlanan yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının inşa edileceği alanda incelemelerde de bulunuldu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, incelemelere katıldığını ve yatırımların amaçlarını açıkladı. Özarslan, yatırımlarla ilçelerin ekonomik potansiyelinin harekete geçirilmesinin, üretim ve istihdam kapasitesinin artırılmasının ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti.