Sinop Havalimanı'nda Ocak'ta 8.954 Yolcu

Ekonomi

Sinop Havalimanı'nda Ocak ayında 8 bin 954 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı Ocak ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ocak ayında Sinop Havalimanı'nda, toplam 8 bin 954 yolcuya hizmet verildi. Ocak ayında Sinop Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 96 olduğu belirtilirken yük (kargo+posta+bagaj)trafiği ise Ocak ayında toplamda 76 ton oldu. - SİNOP