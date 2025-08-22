Sinop Havalimanı'ndan Temmuzda 11 Bin Yolcu

Sinop Havalimanı, temmuz ayında 11 bin 937 yolcuya hizmet vererek bölgedeki ulaşımın güvenilir noktalarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, 2025'in ilk 7 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 63 bin 955'e ulaşırken, aynı dönemde 646 uçuş ve 552 ton yük taşımacılığı gerçekleştirildi. Temmuz ayında ise 108 uçuş ve 126 ton yük taşımacılığı kayıtlara geçti.

Sinop Havalimanı, yolcu ve yük taşımacılığındaki istikrarlı artışla hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin ulaşımında kritik bir rol oynamaya devam ediyor. - SİNOP