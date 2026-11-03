Sinop İl Genel Meclisinde 2027 bütçe taslağını Genel Sekreter Çınkıl anlattı - Son Dakika
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Sinop İl Genel Meclisinde 2027 bütçe taslağını Genel Sekreter Çınkıl anlattı

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Sinop İl Genel Meclisinde 2027 bütçe taslağını Genel Sekreter Çınkıl anlattı
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Sinop İl Özel İdaresi'nin 2027 bütçe taslağı, İl Genel Meclisi'nde meclis üyelerine tanıtıldı. Genel Sekreter Yahya Çınkıl'ın bilgi verdiği taslağın şehrin geleceğine yönelik hizmetlerde yol haritası olduğu vurgulandı, taslak onay sürecinin ardından şekillenecek.

Sinop İl Özel İdaresi'nin 2027 mali yılı bütçe taslağı, İl Genel Meclisi'nin onayına sunuldu.

İl Genel Meclisi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2027 mali yılı bütçe taslağı hakkında meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı. Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, hazırlanan bütçe taslağının detayları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Bütçenin yalnızca gelir ve gider kalemlerinden ibaret olmadığına dikkat çekilerek, şehrin geleceğine yönelik hizmetlerin planlanmasında önemli bir yol haritası olduğu vurgulandı. Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kamu kaynaklarının korunması, hukukun gözetilmesi, üretimin desteklenmesi ve mevcut imkanların vatandaşların hizmetine sunulması anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

2027 mali yılı bütçe taslağının, İl Genel Meclisi'nde yapılacak değerlendirme ve onay sürecinin ardından şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiEkonomiGüncelSinopSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop İl Genel Meclisinde 2027 bütçe taslağını Genel Sekreter Çınkıl anlattı - Son Dakika
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