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5 kilogramlık levrek balığı 3 bin TL'ye satışa çıkarıldı - Son Dakika

5 kilogramlık levrek balığı 3 bin TL'ye satışa çıkarıldı

Son Güncelleme: 06.11.2023 14:28

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan 5 kilogramlık levrek balığı, 3 bin TL'ye satışa sunuldu.

Sinop'ta avlanan balıkçıların ağlarına takılan 5 kilogramlık deniz levreği, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. İnsan gövdesi uzunluğundaki levrek, kilogramı 600 TL'den tezgahta yerini alarak 3 bin TL'ye satışa çıkarıldı.

5 kilogramlık levrek balığı 3 bin TL'ye satışa çıkarıldı

"GÖRENLER FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR"

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, levreğin büyüklüğünden dolayı tezgahta dikkat çektiğini belirterek, "Böyle büyük levrekler arada bir yakalanıyor. Normalde 2-3 kilogramlıklarını alıyorduk fakat bugün tezgahımızda yer alan levrek tam 5 kilogram. Kilogramı da 600 TL olunca bu balık tek başına 3 bin TL ediyor. Şehir içinden veya büyük şehirlerden isteyen restoranlara paketleyip gönderiyoruz. Bunun gibi büyük balıklar sürekli çıkmadığı için de dikkat çekiyor. Görenler fotoğrafını çekiyor, fiyatını soruyorlar" dedi.

5 kilogramlık levrek balığı 3 bin TL'ye satışa çıkarıldı
Kaynak: İHA

Sinop, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5 kilogramlık levrek balığı 3 bin TL'ye satışa çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 kilogramlık levrek balığı 3 bin TL'ye satışa çıkarıldı - Son Dakika
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