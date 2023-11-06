5 kilogramlık levrek balığı 3 bin TL'ye satışa çıkarıldı

Sinop'ta avlanan balıkçıların ağlarına takılan 5 kilogramlık deniz levreği, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. İnsan gövdesi uzunluğundaki levrek, kilogramı 600 TL'den tezgahta yerini alarak 3 bin TL'ye satışa çıkarıldı.

"GÖRENLER FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR"

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, levreğin büyüklüğünden dolayı tezgahta dikkat çektiğini belirterek, "Böyle büyük levrekler arada bir yakalanıyor. Normalde 2-3 kilogramlıklarını alıyorduk fakat bugün tezgahımızda yer alan levrek tam 5 kilogram. Kilogramı da 600 TL olunca bu balık tek başına 3 bin TL ediyor. Şehir içinden veya büyük şehirlerden isteyen restoranlara paketleyip gönderiyoruz. Bunun gibi büyük balıklar sürekli çıkmadığı için de dikkat çekiyor. Görenler fotoğrafını çekiyor, fiyatını soruyorlar" dedi.