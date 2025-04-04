Sinop'ta 6 Arazöz Şoförü İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta 6 Arazöz Şoförü İçin Kura Çekimi Yapıldı

Sinop\'ta 6 Arazöz Şoförü İçin Kura Çekimi Yapıldı

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nde 6 arazöz şoförü alımı için noter huzurunda kura çekimi gerçekleşti.

04.04.2025 14:21
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Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'ne 6 arazöz şoförü alınması için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Rahmi Demir Sosyal Tesisleri noter huzurunda 6 arazöz şoförünün işe alınması için kura çekimi gerçekleştirildi. 6 daimi arazöz şoförü atamalarına yönelik asil ve yedek listeler oluşturuldu. Başvuru sayısı, talep edilen kadro sayısının dört katını aşmayan pozisyonlar için kura çekimi yapılmazken, uygun bulunan diğer başvurular Türkiye Noterler Birliği programı aracılığıyla noter ve katılımcılar huzurunda gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, asil ve yedek aday listelerinin 5 Nisan 2025 tarihine kadar Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi web sayfasındaki duyurular bölümünde yayınlanacağı ve adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacağı belirtildi. İsmi belirlenen adaylar, ilan edilecek tarih aralığında gerekli evrakları teslim ederek süreci tamamlayacaklar. - SİNOP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sinop'ta 6 Arazöz Şoförü İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 6 Arazöz Şoförü İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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