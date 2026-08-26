Sinop'ta Balıkçılara Uyarı Toplantısı - Son Dakika
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Sinop'ta Balıkçılara Uyarı Toplantısı

Sinop\'ta Balıkçılara Uyarı Toplantısı
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Sinop'ta balıkçılara avcılık kuralları ve su ürünleri kaynaklarının korunması konusunda uyarılar yapıldı.

Sinop'ta 2026-2027 balıkçılık sezonu öncesinde balıkçılara, avcılık faaliyetlerinde mevzuata uyulması, av araçlarının kurallara uygun kullanılması ve su ürünleri kaynaklarının korunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balıkçılık faaliyetlerinin daha etkin, sürdürülebilir ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Faruk Üresin, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, sektör paydaşları ve su ürünleri mühendisleri katıldı.

Toplantıda yeni sezonda uygulanacak kurallar ve yürütülecek denetim faaliyetleri ele alındı. Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Bülent Yılmaz tarafından yapılan sunumun ardından, avcılık faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar, av araçlarının mevzuata uygun kullanımı ve su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

Balıkçılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetim ve kontrol çalışmalarının yanı sıra sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de görüşüldü. Balıkçıların yeni sezonda mağduriyet yaşamamaları için yürürlükteki mevzuat ve avcılık kurallarına dikkat etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım, yeni sezon öncesinde balıkçıların mevzuat konusunda bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, av araçlarının kurallara uygun kullanılması ve denizlerdeki su ürünleri kaynaklarının korunması gerektiğini belirtti. Yıldırım, sürdürülebilir balıkçılık için tüm sektör paydaşlarının kurallara hassasiyetle uymasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Ekonomi, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Balıkçılara Uyarı Toplantısı - Son Dakika

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