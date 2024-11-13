Sinop'ta Çeltik Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sinop'ta Çeltik Hasadı Tamamlandı

Sinop\'ta Çeltik Hasadı Tamamlandı

Sinop'ta çeltik hasadı sona erdi, üreticiler hava koşulları ve düşük piyasa fiyatlarından şikayetçi.

13.11.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta çeltik hasadı sona erdi. Bu yılki çeltik hasadı tamamlanırken, üreticiler zorlu hava şartları ve piyasa durumu hakkında değerlendirme yaptı.

Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, bu yılki hasadın başarılı geçtiğini belirterek, "Köyümüzde çeltik hasadı çok güzel geçti. Havalar da uygun gitti, biraz yağmur yağdı ama piyasa düşük. Düşük olmasının sebebi randımanına göre tüccarların elinde olan bir şey ama tarla ve hasat güzel geçti. Genel olarak güzeldi" dedi.

Mertoğlu köyünde çiftçilik yapan Erdoğan Ünal, zor bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Hava muhalefeti nedeniyle çeltiğimiz yüzde 10 oranında kayıp verdi. Başa baş bir sezon geçirdik, karımız zarara gitti. Yağmurlardan önce biçenler daha iyi bir şekilde bitirdi sezonu" ifadelerine yer verdi.

Çeltik üreticisi Seyhan Ünal ise "Bu yıl, yağışların etkisiyle beklediğimiz verimi alamadık, verim oldukça düştü. Önceki yıllara göre daha fazla ürün bekliyorduk ancak sonuçlar beklentilerimizi karşılamadı. Pirincin her zaman alıcısı olsa da, fiyatlar bu yıl biraz daha düşük. Yağışlardan dolayı çeltiklerde randıman sıkıntıları yaşandı ve bu durum üreticiyi olumsuz etkiledi. Yağmurlar tam çeltiğin suyunu kestiğimiz dönemde başladı. Bu da üretim maliyetlerini artırdı ve kar oranımızı azalttı. Çeltik üreticisi bu yıl yağışlar nedeniyle zarar etti diyebiliriz" diye konuştu.

Sinop'ta çeltik üretimi, bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ederken, üreticiler bu yıl da çeltiklerini fabrikalara göndermek üzere yüklemeye başladı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Çeltik, Tarım, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Çeltik Hasadı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
17:55 İYİ Parti’den CHP’ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu’nun teklifi üzerine CHP’ye katıldım İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım
17:25 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
17:17 Bedelli askerliğe rekor zam geliyor Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
17:17 Maltepe’de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:12 Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
17:05 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 13:54:17. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Çeltik Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.