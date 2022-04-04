Sinop'ta dolmuş ücretlerine 75 kuruş zam - Son Dakika
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Sinop'ta dolmuş ücretlerine 75 kuruş zam

04.04.2022 18:31
Sinop'ta dolmuş ücretlerine 75 kuruş zam

Sinop'ta toplu ulaşım araçlarında tüm mesafelere 75 kuruş zam yapıldı.

Sinop'ta toplu ulaşım araçlarında tüm mesafelere 75 kuruş zam yapıldı. Buna göre en düşük indi-bindi ücreti 5 TL oldu.

Sinop Sınırlı Sorumlu 6 No'lu Dolmuşçular ve Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifine bağlı şehir içi toplu taşıma araçları fiyat tarifesinde değişikliğe gidildi. Yeni tarifeye göre, tüm güzergahlarda 75 kuruş zam yapıldı. Güncellenen tarifeye göre en düşük indi bindi ücreti 5 TL'ye çıkartıldı. Öğrenciler için ise indi-bindi için 4 TL'ye güncellendi. En sık kullanılan Sinop-Hastane güzergahı normal yolcular için 5,50 TL'ye, öğrenci tarifesi ise 4,25 TL'ye güncellendi. En yüksek ücret ise Sinop-Akliman-Dibekli güzergahı normal 5,75 TL, öğrenci 4,25 TL şeklinde belirlendi. 75 yaş üzeri yolcular için ise sabit 3,50 TL olan fiyat, 4,25 TL'ye güncellendi.

Sinop S.S. 6 No'lu Dolmuşçular Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sabri Konukçu, bir önceki yapılan zammın yeterli kalmadığını belirtti. Konukçu, artan maliyetleri göstererek "Şubat ayında zam yapılırken mazot 15 TL civarındaydı, şimdi 20-21 TL'nin üzerine çıktı. Şehir içi trafikte sık seyreden dolmuşlarımızda mazot zamları en önemli etken oldu. Bundan dolayı mecburen yeni fiyat değişikliğine gidildi. Yeni tarifemiz 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacaktır" dedi. - SİNOP

Sinop'ta dolmuş ücretlerine 75 kuruş zam

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Türk Lirası, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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