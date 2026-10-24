Sinop'ta eğitim ve sağlık yatırımları Vali Vekili Cevat Gün başkanlığında ele alındı - Son Dakika
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Sinop'ta eğitim ve sağlık yatırımları Vali Vekili Cevat Gün başkanlığında ele alındı

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Sinop\'ta eğitim ve sağlık yatırımları Vali Vekili Cevat Gün başkanlığında ele alındı
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Sinop'ta 2026 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Cevat Gün'ün başkanlığında yapıldı. Eğitim ve sağlık gibi alanlardaki kamu yatırımlarının ele alındığı toplantıda kurum temsilcileri tamamlanan ve devam eden projeleri sundu.

Sinop'ta il genelinde yürütülen kamu yatırımları ve projelerin değerlendirildiği "2026 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Vali Vekili Cevat Gün'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda kent genelinde eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, tarım, turizm, sanayi ve teknoloji gibi birçok temel alanda sürdürülen kamu yatırımları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Toplantının devamında, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yatırımcı bölge ve il müdürlüklerinin temsilcileri, tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında sunum yaptı. Toplantı, kurumlar arası koordineyi gerektiren hususların görüşülmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelSinopKamuSon Dakika

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