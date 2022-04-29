Sinop'ta kırsal kalkınmaya 9,6 milyon TL hibe desteği - Son Dakika
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Sinop'ta kırsal kalkınmaya 9,6 milyon TL hibe desteği

29.04.2022 11:24
Sinop'ta kırsal kalkınmaya 9,6 milyon TL hibe desteği

Sinop'ta Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programında 103 proje kabul edilerek toplamda 9 milyon 655 bin TL hibe sağlandı.

Sinop'ta Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programında 103 proje kabul edilerek toplamda 9 milyon 655 bin TL hibe sağlandı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı 2021-2022 dönemi sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, Merkez Değerlendirme Komisyonu'nca yapılan değerlendirme sonucunda Sinop'tan yapılan başvurularda Altyapı Yatırımları A İş Planı kapsamında 99, Ekonomik Yatırımlar kapsamında 4 proje olmak üzere toplam 103 başvurunun kabul edildiği belirtildi. Projeler için Sinop'a 9 milyon 655 bin 133 TL hibe desteği sağlandığı duyuruldu. - SİNOP

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Türk Lirası, Tarım, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta kırsal kalkınmaya 9,6 milyon TL hibe desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta kırsal kalkınmaya 9,6 milyon TL hibe desteği - Son Dakika
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