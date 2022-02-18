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Sinop'ta konut satışı yüzde 37,78 arttı - Son Dakika

Sinop'ta konut satışı yüzde 37,78 arttı

18.02.2022 11:22
Sinop'ta konut satışı yüzde 37,78 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Ocak ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Ocak ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Sinop'ta satılan konut, geçen yıl ocak ayına oranla yüzde 37,78 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Ocak ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Ülke genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. Bu rakam Sinop'ta yüzde 37,78 artarak 135 olan 2021 yılı Ocak ayı konut satışı, 2022'nin ilk ayında 186 olarak açıklandı.

TÜİK istatistiklerine göre Türkiye'ye yapılan yabancı yatırımcıların Sinop'tan konut satın almayı tercih etmediği görülmekte. Komşu şehir Samsun'da Ocak içerisinde bin 558 konut satışından yabancıya yapılan satışın 92 olduğu belirtilirken, yabancıların Sinop'tan hiç konut almadığı görüldü. - SİNOP

Sinop'ta konut satışı yüzde 37,78 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, Sinop, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta konut satışı yüzde 37,78 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sinop'ta konut satışı yüzde 37,78 arttı - Son Dakika
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