Sinop'ta Kruvaziyer ve Yat Limanı Projesi - Son Dakika
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Sinop'ta Kruvaziyer ve Yat Limanı Projesi

Sinop\'ta Kruvaziyer ve Yat Limanı Projesi
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Vali Özarslan, deniz turizmi için Kruvaziyer ve Yat Limanı Projesi'nin çalışmalarını inceledi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentin deniz turizmi potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Projesi kapsamında devam eden sondaj ve zemin etüt çalışmalarını yerinde inceledi.

Proje kapsamında yürütülen çalışmaları incelemek üzere sondaj dubasına çıkan Vali Özarslan, çalışmalar hakkında Proje Saha Sorumlusu İlker Kaya ve teknik ekipte görevli mühendislerden bilgi aldı. Şirket tarafından yürütülen sondaj çalışmalarının 7 Ağustos'ta başlatıldığı ve çalışmaların devam ettiği bildirildi. Proje kapsamında 33 bin 375 metrekare geri saha, 4 bin 950 metrekare bakım alanı ve 202 adet küçük yat kapasitesine sahip yat limanı planlanıyor. Projede ayrıca 30 metre uzunluğunda 7 mega yat kapasitesi ile 200 metre uzunluğunda 2 ve 300 metre uzunluğunda 1 yolcu gemisine hizmet verebilecek kruvaziyer limanı öngörülüyor. Halihazır harita ve su altı araştırmalarının tamamlandığı projede, taslak vaziyet planı, sondaj yerleşim planı ve sayısal hidrolik model deneyi de onaylandı.

Kentin turizm ve denizcilik altyapısına önemli katkı sağlaması beklenen projenin, Sinop'un sahip olduğu deniz turizmi potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Ekonomi, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Kruvaziyer ve Yat Limanı Projesi - Son Dakika

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