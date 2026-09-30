Sinop\'ta öğrencilere gıda kaybı ve israfına karşı farkındalık eğitimi verildi

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" kapsamında öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Birleşmiş Milletler tarafından gıda kaybı ve israfının azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla ilan edilen 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında, Sinop'ta çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından Sinop il merkezi ile Ayancık, Gerze ve Boyabat ilçelerinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, gıdanın korunması, ihtiyaç kadar tüketilmesi ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde öğrencilere gıdanın üretimden sofraya kadar geçen süreçteki değeri anlatılırken, bilinçli tüketim alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin günlük yaşamlarında gıda israfını azaltmaya yönelik alabilecekleri önlemler konusunda da çeşitli bilgiler aktarıldı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların gıdanın değeri konusunda erken yaşlarda bilinçlendirilmesinin geleceğin korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Farkındalık eğitimlerinin önümüzdeki günlerde Sinop'un diğer ilçelerinde de devam edeceği bildirildi.