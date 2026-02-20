Sinop\'ta Ramazan Denetimleri Artıyor

Sinop'ta Ramazan ayı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde denetim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Sinop'ta gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla fahiş fiyat artışları, etiket uygunluğu ve gıda güvenliği konularında kontroller yapılıyor. Denetimler çerçevesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde faaliyet gösteren marketler ile kafe ve restoranlarda fiyat etiketleri, kasa-raf fiyat uyumu ve haksız fiyat artışlarına yönelik incelemelerde bulunuldu. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama ve muhafaza şartları, hijyen kuralları ile ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği kontrol edildi.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - SİNOP