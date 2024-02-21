Sinop\'ta Toplanan Defne Yaprakları Türkiye\'nin Dört Bir Yanına Gönderiliyor

Ekonomi

Sinop'ta toplanan defne yaprakları, farklı sektörlerde kullanılmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Sinop ve çevresinde defne yaprağı, ilaç, kozmetik ve gıda sektörlerinde değerlendirilerek köylülere önemli bir geçim kaynağı sağlıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ormanlık alanlara giden köylüler, dik yamaç ve kayalıklar arasında topladıkları defne yapraklarını sırtlarında yükleyip traktörlerine taşıyor.

Defne yaprakları, kilosu 30 liradan alıcı buluyor ve köylüler tarafından toplama merkezlerine taşınıyor. Burada kurutulan ve ayıklanan defne yaprakları, İzmir'e gönderilerek başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Topladıkları defne yaprakları ile aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyleyen Havva Sarısoy, defne yaprağı toplamanın aile bütçelerine önemli bir katkı sağladığını belirterek, "Kilosunu 30 liradan satıyoruz. İyi bir gelir elde ediyoruz. Tüccarlar gün içinde topladığımız defne yapraklarını alıp İzmir'e götürüyor. Defnede kesilen dallar bir yıl sonra daha gür çıkıyor ve daha çok verim elde ediyoruz" dedi. - SİNOP