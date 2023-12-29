Sinop\'ta 3-5 kilogram ağırlığındaki torikler 500 TL\'den satılıyor

Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan ve her biri 3 ile 5 kilogram ağırlığında olan torikler, tezgahlarda tanesi 500 TL'den satışa sunuluyor.

Sinop'ta balık tezgahlarında yerini alan torik 500 TL'den satılıyor. Balık satıcısı İbrahim Gündoğdu, "Son bir haftadır torik bol, palamut bu sene hiç olmadı. Fakat onun büyüğü torik bu sene palamudun yerini aldı. Torik, palamut kadar lezzetli bir balık ve seveni çok" dedi. - SİNOP