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Sinop'ta 3-5 kilogram ağırlığındaki torikler 500 TL'den satılıyor - Son Dakika
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Sinop'ta 3-5 kilogram ağırlığındaki torikler 500 TL'den satılıyor

Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan ve her biri 3 ile 5 kilogram ağırlığında olan torikler, tezgahlarda tanesi 500 TL'den satışa sunuluyor. Balık satıcısı İbrahim Gündoğdu, toriklerin palamutun yerini aldığını ve lezzetli olduğunu belirtti.

Sinop\'ta 3-5 kilogram ağırlığındaki torikler 500 TL\'den satılıyor
29.12.2023 - 18:00,
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Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan ve her biri 3 ile 5 kilogram ağırlığında olan torikler, tezgahlarda tanesi 500 TL'den satışa sunuluyor.

Sinop'ta balık tezgahlarında yerini alan torik 500 TL'den satılıyor. Balık satıcısı İbrahim Gündoğdu, "Son bir haftadır torik bol, palamut bu sene hiç olmadı. Fakat onun büyüğü torik bu sene palamudun yerini aldı. Torik, palamut kadar lezzetli bir balık ve seveni çok" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Gündoğdu, Sinop, Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta 3-5 kilogram ağırlığındaki torikler 500 TL'den satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta 3-5 kilogram ağırlığındaki torikler 500 TL'den satılıyor - Son Dakika
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