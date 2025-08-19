Sinop'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 81 Bin 834 - Son Dakika
Sinop'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 81 Bin 834

19.08.2025 15:19
Temmuz 2025 itibarıyla Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 81,834'e ulaştı. Otomobiller ön planda.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 Motorlu Kara Taşıtları bültenini açıkladı. Buna göre, Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 81 bin 834 oldu.

Kentte trafiğe kayıtlı 81 bin 834 taşıtın yüzde 46,7'sini (38 bin 198) otomobiller oluşturdu. Bunu yüzde 21,6 ile motosiklet, yüzde 13 ile traktör, yüzde 13 ile kamyonet izledi. Taşıtların yüzde 2,8'i kamyon, yüzde 2,2'si minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,4'ü özel amaçlı taşıtlar oldu.

Sinop'ta Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 698 oldu. Bunların yüzde 76,1'i motosiklet, yüzde 14'ü otomobil, yüzde 4,7'si kamyonet, yüzde 4'ü ise traktörlerden oluştu. Kayıt sayısı bir önceki aya göre 142 adet arttı.

Temmuz ayında bin 923 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan araçlarda ilk sırayı bin 177 adet ile otomobil aldı. Otomobilleri 319 motosiklet, 210 kamyonet ve 144 traktör izledi. Minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtların devri ise toplamda 73 oldu. - SİNOP

Kaynak: İHA

