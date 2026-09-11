Sinop\'ta turizm kurulu toplandı, bienal ve festival hazırlıkları görüşüldü

Sinop'ta düzenlenen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda kentin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Sinop 2026 Yılı İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, bir önceki kurulda alınan kararlar ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca 10. Uluslararası Sinop Bienali (Sinopale) ve Sinop Lakerda Festivali hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Turizm işletmelerinin devlet teşviklerinden daha etkin yararlanması, eko-turizm rotalarının tanıtılması, somut olmayan kültürel miras değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve bu değerleri yaşatan zanaatkarların desteklenmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda ayrıca Sinop Kırmızısı ile Keten Müzesi'nin tanıtılması ve kent turizmine yönelik kurumlar tarafından yürütülen ve planlanan faaliyetler değerlendirildi. Çalışmaların kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürülmesi kararlaştırıldı.