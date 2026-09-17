Sinop\'ta Türk somonu tesisleri denetlendi, üretim süreçleri incelendi

Sinop'ta Türk somonu tesisleri denetlendi, üretim süreçleri incelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk somonu üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden Sinop'ta faaliyet gösteren yetiştiricilik tesisleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Denetimlerde kafes konumları, balık üretim miktarları ve yetiştiricilik faaliyetleri incelenerek üretimin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
Türk somonu üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden Sinop'ta faaliyet gösteren yetiştiricilik tesisleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.
Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından kentteki Türk somonu üretim alanlarında denetim gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında denizde bulunan kafeslerin konumları, tesislerdeki balık üretim miktarları ve yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri incelendi. Üretim süreçlerinin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
Su ürünleri kaynaklarının korunması ve üretimin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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