Sinop'ta Türk somonu tesisleri denetlendi, üretim süreçleri incelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Türk somonu tesisleri denetlendi, üretim süreçleri incelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'ta Türk somonu tesisleri denetlendi, üretim süreçleri incelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk somonu üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden Sinop'ta faaliyet gösteren yetiştiricilik tesisleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Denetimlerde kafes konumları, balık üretim miktarları ve yetiştiricilik faaliyetleri incelenerek üretimin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Türk somonu üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden Sinop'ta faaliyet gösteren yetiştiricilik tesisleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından kentteki Türk somonu üretim alanlarında denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında denizde bulunan kafeslerin konumları, tesislerdeki balık üretim miktarları ve yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri incelendi. Üretim süreçlerinin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve üretimin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
TürkiyeEkonomiTarımSinopÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi
Lazio’nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
16:50
Thomas Reis resmen Trabzonspor’da İşte maaşı
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı
16:39
Fener’i batıran 5’li 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:48
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 17:03:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Sinop'ta Türk somonu tesisleri denetlendi, üretim süreçleri incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement