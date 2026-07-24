Sinop'ta Üreticilere 65 Milyon TL Hibe - Son Dakika
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Sinop'ta Üreticilere 65 Milyon TL Hibe

Sinop\'ta Üreticilere 65 Milyon TL Hibe
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Sinop'ta 334 üreticiye KDAKP kapsamında toplam 65 milyon TL hibe desteği sağlanıyor.

Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 334 üreticiye toplam 65 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen KDAKP'nin 2026 yılı 1. Hibe Çağrı Dönemi kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı. Yatırım kapsamında temin edilen makine ve ekipmanların üreticilere teslimatına da başlandı. Proje kapsamında Sinop genelinde 334 üreticinin sera, yem karma makinesi, ot toplama makinesi, silaj makinesi, arıcılık için kovan ile ahır yapımı yatırımlarına toplam 65 milyon TL hibe desteği verilecek. Desteklerle kırsal alanda üretimin güçlendirilmesi, üreticilerin gelir seviyesinin artırılması, modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlanan hibe desteklerinin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, Sinop tarımına katkı sağlayacak yatırımların artarak devam etmesini temenni etti.

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Ekonomi, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Üreticilere 65 Milyon TL Hibe - Son Dakika

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