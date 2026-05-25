Sinop'ta Yosun Gübresi ile İlk Çilek Hasadı

25.05.2026 16:43
Sinop'ta, yosun gübresi kullanılarak ekilen çilek fidelerinden ilk ürünler alındı.

Sinop'ta Karadeniz kıyılarından toplanan yosunlardan elde edilen gübreyle ekimi yapılan çilek fidelerinden ilk ürünler alındı.

Deniz yosunlarının su kirliliğine yol açan çevresel etkisinin azaltılarak ekonomiye kazandırılması amacıyla Sinop Üniversitesi öncülüğünde "Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı" kapsamında 2 yıl önce uygulamaya konulan "Büyük Temizlik Projesi" sürüyor.

Proje çerçevesinde daha önce Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarında üretimi yapılan yosun gübresi, yine aynı fakülte bahçesinde oluşturulan serada marul ve çilek fidesi yetiştirilmesinde kullanıldı.

İlk etapta deneme amaçlı ekimi yapılan fidelerden olumlu sonuç alan akademisyenler, ikinci etapta ise yosun gübresiyle ekimi yapılan fidelerden çilek elde etmeyi başardı.

Gübrenin çiftçiler tarafından da yaygın olarak kullanılması sağlanacak

Fakültenin Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, AA muhabirine, yosun gübresi kullanarak ekimini yaptıkları fidelerden ilk çilek hasadını yaptıklarını söyledi.

Projenin ikinci etabını da böylelikle başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Bat, bundan sonraki süreçte hedeflerinin elde edilen gübrenin çiftçiler tarafından da yaygın olarak kullanılmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bu doğrultuda ilerleyen günlerde kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek gübre hakkında sunumlar yapacaklarını bildiren Bat, "Avrupa Birliği'nce desteklenen, Marmara Belediyeler Birliği ile Batum Devlet ve Şumnu üniversitelerinin de ortağı olduğu projemizin başarılı bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Fidelerimizden ilk çileklerimizi hasat ettik. Marullarımızın da büyüme süreçleri devam ediyor." dedi.

Bat, projenin Karadeniz'in geleceği açısından da büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Zaten adından da belli olduğu gibi projemizle yosunların çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Kirlilik olarak görülen su yosunları gübreye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor. Bu hem ülke ekonomisine katma değer demek hem de daha temiz bir Karadeniz demek." diye konuştu.

Kaynak: AA

