 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta Zargana Balığı Kilogramı 150 TL'ye Satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta Zargana Balığı Kilogramı 150 TL'ye Satılıyor

Karadeniz'de en sevilen balıklar arasında bulunan zargana, Sinop'taki balık tezgahlarında kilogramı 150 liradan satılıyor. Yüksek besin değeri ve lezzeti ile tercih edilen zargana, gözlere ve kemik sağlığına da faydalı olduğuna inanılıyor.

Sinop\'ta Zargana Balığı Kilogramı 150 TL\'ye Satılıyor
23.12.2023 - 15:37,
Abone Ol

Karadeniz'de en sevilen balıklar arasında bulunan zargana, Sinop'taki balık tezgahlarında kilogramı 150 liradan satılıyor.

Yüksek besin değeri ve lezzeti ile Karadeniz'de en çok sevilen balıklar arasında yer alan zargana, Sinop'taki tezgahlarda yerini almaya devam ediyor. İçinde bulunan yüksek fosforun kendisine ayrı bir lezzet kattığı düşünülen zargananın gözlere ve kemik sağlığına da faydalı olduğuna inanılıyor. Ayrıca küçük tür balıkların avlanmasında yem olarak kullanılıyor.

Balık satıcısı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Ben zarganaya vücudun yakıtı olan balık diyorum. Omega-3 ve fosfor kaynağı olduğu için mutlaka tüketilmesi gereken bir balık. En azından yılda 2 defa tüketilmesi sağlık açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem ızgara hem de tavada yenilebilir ama buğulaması çok daha lezzetli olur" dedi.

Sinop'ta az miktarda bulunan zargana balığı kilogramı 150 TL'ye satılıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karadeniz, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Zargana Balığı Kilogramı 150 TL'ye Satılıyor - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 Konya'da Husumet Nedeniyle Oto Tamircisi Öldürüldü
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 16:49:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Zargana Balığı Kilogramı 150 TL'ye Satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement