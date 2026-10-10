Sinop Türkeli'de yerli balıkçıların avladığı palamut 50 TL'den satışa sunuldu - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de yerli balıkçıların avladığı palamut 50 TL'den satışa sunuldu

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Sinop Türkeli\'de yerli balıkçıların avladığı palamut 50 TL\'den satışa sunuldu
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Sinop'un Türkeli ilçesinde yerli balıkçılar gece denize açılarak avladıkları palamudu tezgahlara getirdi, palamut 50 TL'den satışa sunuldu. Palamutun 50 TL'den satılması, balık severlerin yüzünü güldürdü ve uygun fiyatla balık tüketme imkanı sundu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde gece saatlerinde denize açılan yerli balıkçıların avladığı palamut balık tezgahlarında yerini aldı. Tanesi TL'den satışa sunulan palamut, uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekti.

Son günlerde palamut avında yaşanan hareketlilik, fiyatlara da yansıdı. İlçede balıkçılık yapan yerli balıkçıların gece saatlerinde gerçekleştirdiği avın ardından tezgahlara getirilen palamut, vatandaşlara uygun fiyatla balık tüketme imkanı sundu.

Türkeli'de palamutun adetinin 50 TL'den satışa sunulması, balık severlerin yüzünü güldürdü.

Kaynak: İHA
TürkeliEkonomiGüncelSinopSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Türkeli'de yerli balıkçıların avladığı palamut 50 TL'den satışa sunuldu - Son Dakika
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