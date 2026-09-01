Sinop'un İnceburun açıklarında sezonun ilk trol avında 20 kasa mezgit çıktı: Balıkçı Kadir Alabaş memnun - Son Dakika
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Sinop'un İnceburun açıklarında sezonun ilk trol avında 20 kasa mezgit çıktı: Balıkçı Kadir Alabaş memnun

Sinop\'un İnceburun açıklarında sezonun ilk trol avında 20 kasa mezgit çıktı: Balıkçı Kadir Alabaş memnun
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Su ürünleri av sezonunun başlamasıyla Sinop'un İnceburun açıklarında trol avına çıkan balıkçı Kadir Alabaş ve ekibi, ağlardan yaklaşık 20 kasa mezgit çıkardı. Av sırasında yunusların tekneye eşlik ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu. Balıkçılar, 2026-2027 av sezonunun başlangıcından memnun olduklarını belirterek sezonun bereketli geçmesini beklediklerini ifade etti.

Su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz'e açılan balıkçılar, Sinop'un İnceburun açıklarında gerçekleştirdikleri trol avında ağlardan mezgit çıktı.

Sinop'ta av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar, 2026-2027 av sezonunun ilk avları için denize açılmaya başladı. Balığın yoğun olduğu bölgelere yönelen trol tekneleri, sezonun ilk günlerinde ağlarını mezgit için denize bıraktı. İnceburun açıklarında avlanan Kadir Alabaş ve beraberindeki balıkçılar, bir süre süren çalışmanın ardından ağlarını çekti. Yapılan av sonucunda yaklaşık 20 kasa mezgit elde edildi. Teknede bulunan balıklar daha sonra limana getirilerek satışa hazırlandı.

Yunuslar balıkçılara eşlik etti

Öte yandan av sırasında yunuslar da teknenin çevresinde görülerek balıkçılara eşlik etti. Yunusların tekneyle birlikte ilerlediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Sezonun ilk avını değerlendiren balıkçı Kadir Alabaş, başlangıçtan memnun olduklarını belirterek, "Sezonun ilk avında yaklaşık 20 kasa mezgit aldık. Başlangıç için güzel. İnşallah devamı daha bereketli olur. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza kazasız, belasız ve bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Balıkçılar, sezonun ilerleyen günlerinde av miktarının artmasını ve 2026-2027 av sezonunun bereketli geçmesini bekliyor.

Kaynak: İHA

İnceburun, Ekonomi, Sinop, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'un İnceburun açıklarında sezonun ilk trol avında 20 kasa mezgit çıktı: Balıkçı Kadir Alabaş memnun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'un İnceburun açıklarında sezonun ilk trol avında 20 kasa mezgit çıktı: Balıkçı Kadir Alabaş memnun - Son Dakika
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