Sinop\'un İnceburun açıklarında sezonun ilk trol avında 20 kasa mezgit çıktı: Balıkçı Kadir Alabaş memnun

Su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz'e açılan balıkçılar, Sinop'un İnceburun açıklarında gerçekleştirdikleri trol avında ağlardan mezgit çıktı.

Sinop'ta av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar, 2026-2027 av sezonunun ilk avları için denize açılmaya başladı. Balığın yoğun olduğu bölgelere yönelen trol tekneleri, sezonun ilk günlerinde ağlarını mezgit için denize bıraktı. İnceburun açıklarında avlanan Kadir Alabaş ve beraberindeki balıkçılar, bir süre süren çalışmanın ardından ağlarını çekti. Yapılan av sonucunda yaklaşık 20 kasa mezgit elde edildi. Teknede bulunan balıklar daha sonra limana getirilerek satışa hazırlandı.

Yunuslar balıkçılara eşlik etti

Öte yandan av sırasında yunuslar da teknenin çevresinde görülerek balıkçılara eşlik etti. Yunusların tekneyle birlikte ilerlediği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Sezonun ilk avını değerlendiren balıkçı Kadir Alabaş, başlangıçtan memnun olduklarını belirterek, "Sezonun ilk avında yaklaşık 20 kasa mezgit aldık. Başlangıç için güzel. İnşallah devamı daha bereketli olur. Tüm balıkçı arkadaşlarımıza kazasız, belasız ve bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Balıkçılar, sezonun ilerleyen günlerinde av miktarının artmasını ve 2026-2027 av sezonunun bereketli geçmesini bekliyor.