Sinop'un Türkeli ilçesinde doğalgaz projesinde ilk kazma vuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'un Türkeli ilçesinde doğalgaz projesinde ilk kazma vuruldu

Sinop\'un Türkeli ilçesinde doğalgaz projesinde ilk kazma vuruldu

Türkeli ilçesinde, Huzur Dincel Stadı yanında düzenlenen programla doğalgaz çalışmaları başladı. İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, doğalgazın ilçeye gelmesinin önemini vurgulayarak, vatandaşların konforlu ve çevreci bir doğalgaza kavuşacağını belirtti. Belediye Başkanı Veysel Şahin ise doğalgazın ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

03.05.2024 20:54  Güncelleme: 20:59
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Sinop'un Türkeli ilçesinde doğalgaz projesinde ilk kazma vuruldu.

Türkeli ilçesinde, Huzur Dincel Stadı yanında düzenlenen programla doğalgaz çalışmaları başladı. Dualar ve kurban kesimi ile gerçekleştirilen törende konuşan İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, "Bugün, Türkeli için önemli bir gün. Vatandaşlarımızın beklediği doğalgaza inşallah bugün itibarıyla kavuşması için önemli bir adım atıyoruz. Rabb'im bu yatırımı ilçemize hayırlı ve uğurlu eylesin. Elbette bu yatırımın gelmesi kolay olmadı. Çünkü doğalgaz ciddi bir altyapı gerektiren ve yüksek bir maliyete sahip olan bir yatırım. Bizim gibi küçük nüfusa sahip ilçemizde doğalgazın ilçemize gelmesi aslında büyük bir gayretin ve çabanın sonucu olarak değerlendirilebilir. İnşallah tüm vatandaşlarımız bundan sonra kömürün zahmetinden kurtulacak, zahmetsiz, konforlu, ekonomik ve çevreci bir doğalgaza kavuşacak. Türkeli, güçlü enerji altyapısıyla, güçlü su ve kanalizasyon altyapısıyla ve diğer tüm alanlarda gelişim göstererek inşallah daha güçlü bir Türkeli için emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Belediye Başkanı Veysel Şahin ise, "Doğalgazın ilçemize gelmesiyle birlikte ilçe nüfusunda büyük artış olup, ilçemize sosyal, kültürel ve ekonomik yönden de gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sinop'un Türkeli ilçesinde doğalgaz projesinde ilk kazma vuruldu - Son Dakika

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