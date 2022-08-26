Türkelili genç üreticiye plaket - Son Dakika
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Türkelili genç üreticiye plaket

26.08.2022 19:07
Türkelili genç üreticiye plaket

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatakörencik köyünde, devlet desteğiyle ilçede ilk kez yaban mersini üretimini başarıyla sürdüren genç girişimci Kadir Demirel'e plaket takdim edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatakörencik köyünde, devlet desteğiyle ilçede ilk kez yaban mersini üretimini başarıyla sürdüren genç girişimci Kadir Demirel'e plaket takdim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Deveci ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik, ilçeye bağlı Çatakörencik köyünde yaban mersini üreticisi Kadir Demirel'i ziyaret etti.

Ziyarette, genç girişimci Demirel, yaban mersinini ilk üretime başladığından bu yana yaptığı çalışmaları anlattı.

Ziyaretin ardından İlçe Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan plaketi İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, ilçede ilk kez denenen ve başarıyla sonuçlanan yaban mersini üretimini gerçekleştiren genç girişimci Kadir Demirel'e başarısından dolayı plaket takdim etti.

30 dekarlık alanda üretim gerçekleştirdiklerini belirten Kadir Demirel, "Öncelikle plaket için teşekkür ederim. İlçede yaban mersini üretiminin yaygınlaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçenin kalkınmasına katkımız olduysa ne mutlu bize.

Üretimin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen İl Tarım ve Orman Müdürü sayın Fatih Önlem'e, İlçe Kaymakamı sayın Mesut Ozan Yılmaz'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü sayın Ufuk Deveci ve İlçe Ziraat Odası Başkanı sayın Günay Özçelik'e ve Ziraat Mühendisi sayın Necat Demirbaş'a teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Kadir Demirel, Hisarcık, Türkeli, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkelili genç üreticiye plaket - Son Dakika

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