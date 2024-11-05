Sinop\'un Un Helvası En Yenilikçi Seçildi

Ekonomi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Ar-Ge ve ürün geliştirme desteği verdiği Sinop'un yöresel ürünlerinden un helvası, en yenilikçi yöresel ürün seçildi.

Yöresel Gıda Ürünlerinin İmalatı ve Ulusal Pazara Taşınması çalışmaları çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) Ar-Ge ve ürün geliştirme destekleri ile geliştirilerek inovatif bir ürüne dönüştürülen Sinop'un yöresel ürünlerinden un helvası, 2024 Gıda Plus Ödül Töreni'nde "En Yenilikçi Yöresel Ürün" kategorisinde finalist olma başarısı elde etti. Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) tarafından düzenlenen 3. Gıda İnovasyon Zirvesi ve Gıda Plus Ödül Töreni geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirildi. Kamu, özel sektör, akademi ve diğer alanlarda yer alan sektör paydaşlarının bir araya geldiği zirvenin bu yılki teması "İnovasyon ile Artı Değer Katmak" oldu.

GIFT tarafından düzenlenen Gıda Plus Ödül Töreni çerçevesinde 35 farklı kategorideki "En Yenilikçi" ürünler, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda ödüllendirildi. Zirvede KUZKA'nın Ar-Ge ve Ürün Geliştirme desteklerinden yararlanan kadın girişimci Esra Çakır'ın geliştirdiği Sinop'un yöresel ürünlerinden olan "Pratik Un Helvası", 2024 Gıda Plus Ödülleri'nde "En Yenilikçi Yöresel Ürün" kategorisinde finale kalarak başarılı oldu.

Kadın girişimci Esra Çakır'a ait "Sinop Mantısı" geçtiğimiz yıl "Carrefour" ve "Filiz" markalarına ait ürünler ile birlikte 2023 Gıda Plus Ödülleri'nde "En Yenilikçi Yöresel Ürün" kategorisinde finale kalmıştı. Bu yıl düzenlenen 2024 Gıda Plus Ödülleri'nde ise Çakır'ın "Pratik Un Helvası", "Coffy - Geleneksel Lezzetler Serisi" ve "Fersan - Turşuluk Sirkeli Salamura" ile birlikte "En Yenilikçi Yöresel Ürün" kategorisinde finale kalma başarısı elde etti.

Yöresel ürünler ulusal pazara taşınıyor

"Sinop Mantısı" ve "Pratik Un Helvası" ürünleri ile 2023 ve 2024 yıllarında GIFT tarafından düzenlenen Gıda Plus Ödüllerinde "En Yenilikçi Yöresel Ürün" kategorisinde art arda finalist olma başarısı gösteren kadın girişimci Esra Çakır, ulusal zincir market yetkililerinin de dikkatini çekti. Zirvede zincir marketlerin üst düzey temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde, ürünlerin ulusal pazara taşınması amacıyla Çakır'a ait yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı. - SİNOP