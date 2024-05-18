Sinop Valisi Türkeli Sahil Yolunun 2024\'te açılmasını planlıyor

Ekonomi

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Türkeli Sahil Yolunun Kasım 2024'te açılmasının planlandığını söyledi.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Türkeli Kaymakam Vekili Recep Hasar, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan, Asım Can ve AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Recep Samet Çetin ile birlikte, Çatalzeytin-Türkeli Devlet Yolu Yol Yapım Kontrol Şefliği ve Yapı-Yapı şantiyesini ziyaret etti. Vali Özarslan, burada 1 Kasım 2024 tarihinde hizmete açılması planlanan Türkeli Sahil Yolu (Çevre Yolu) Sağ Platform ve Güzelkent - Türkeli Yolu ile sel nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi amacıyla Ayancık ilçe sınırları içerisindeki grup köy yollarında devam eden, yol yapım çalışmaları, toprak tesviye, sanat yapıları, köprü, heyelan ve üstyapı çalışmaları hakkında yetkililerden brifing aldı.

Buradan Türkeli Sahil Yolu (Çevre Yolu) çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Özarslan, gelinen süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı ve çalışanlara kolaylıklar diledi. Vali Özarslan, ardından Çatak Kanyonu Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 07 Ağustos 2017 tarihinde tabiat parkı olarak tescil edilen Çatak Kanyonu Tabiat Parkı'nda Alanı 420,42 hektar olup; Sinop'un Türkeli ilçesi Çatak köyünde bulunuyor. Doğal kanyon yapısı ve içerisinde bulunan tespit edilmiş 39 adet şelale, mağaralar ve karstik yapısıyla eşsiz doğal kaynak değerlerine sahip Çatak Kanyonu Tabiat Parkı için hazırlanan proje kapsamında, yürüyüş parkuru, manzara seyir terasları, çadır kamp alanı, kır evleri gibi düzenlemeler yapılması planlanıyor.

Vali Özarslan, bir dizi ziyaret ve incelemeler kapsamında sürdürdüğü ziyaretlerine Düzler-Celaller Grup Yolu'nda incelemelere bulunarak devam etti. Yapılan çalışmaların gelinen süreci hakkında Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov'dan bilgiler alan Vali Özarslan, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi. İncelemelerin ardından Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Türkeli ve köylerinde sel afetinde zarar gören grup yolu ve köprülerin yapımı ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Özraslan, yaptığı açıklamada, "2021 yılında Türkeli'de meydana gelen sel felaketinde hasar gören Düzler-Celaller Grup Yolu, Oymayaka-Kuz-Sarmaşık Grup Yolu, Yeşiloba-Direkli-Akçabük Grup Yolu olmak üzere toplam 58 km köy yolu bitümlü sıcak asfalt ve köy yoluna 5 adet köprü inşası Karayolları teşkilatının kontrol ve denetiminde tamamlanacak. 2024 yılının Kasım başlarında, 2021 yılı selinin Türkeli'de bu grup köy yollarına verdiği hasarlardan iz ve emare kalmayacak. İnşası devam etmekte olan köy yollarının standardı sel öncesi seviyeden çok daha yüksek seviyede olacak" dedi. - SİNOP