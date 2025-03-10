Sinpaş Kızılbük'ten Marmaris Projesi Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Sinpaş Kızılbük'ten Marmaris Projesi Açıklaması

Sinpaş Kızılbük\'ten Marmaris Projesi Açıklaması

Sinpaş Kızılbük Gayri Yatırım Ortaklığı, Marmaris'teki projelerine yönelik çıkan haberlere yanıt vererek, yıkım kararlarının olmadığını ve projelerinin yasal ruhsatlara uygun inşa edildiğini açıkladı.

10.03.2025 12:54  Güncelleme: 12:56
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Muğla Marmaris'te bulunan ve 1987 yılında merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde ilk inşaat çalışmalarına başlanan İçmeler Kzılkum Bölgesi'ndeki otel ve devremülk yatırımının sahibi Sinpaş Kızılbük Gayri Yatırım Ortaklığı firması, proje ile ilgili çıkan haberlerin ardından kamuoyu açıklaması yaptı.

Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Marmaris Kaymakamlığı'nca, kendilerine iletilen dilekçelere istinaden verilen yanıtlara ilişkin haberlerin ardından Sinpaş Kızılbük Gayri Yatırım Ortaklığı "Tarafımıza verilen yapı ruhsatlarına aykırı hiçbir faaliyetimiz yok, projelerimizin yıkımı ile ilgili kesinleşmiş yargı kararı da bulunmamaktadır" dedi.

Konuyla ilgili açıklamada "Şirketimizin Marmaris'te yürütmekte olduğu proje ile ilgili olarak idari ve yargısal süreçler devam etmekte olup henüz şirketimizin yürüttüğü projeler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Marmaris Belediyesinin, idari istikrar ilkesi gereği daha önce kendi aldığı kararların aksine işlem yapması, yargılama devam ederken geri dönülemez telafisi imkansız kararlar alması ve bunları uygulaması da yasal olarak imkansızdır. Kamuoyuna daha önce defaatle açıkladığımız üzere, şirketimiz konu proje kapsamında, imar planı, imar durumu ve belediyesince verilen yapı ruhsatlarına aykırı hiçbir faaliyette bulunmamıştır. Projenin otel ve devre mülkten oluşan ilk etabı Marmaris Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarına göre inşa edilmiş, Marmaris Belediyesi, yapının ruhsata uygun olarak tamamlandığı için yapıya iskan ruhsatı da düzenleyerek vermiştir. İskanı dahi alınmış bir yapının yıkılması veya yıkılmasına ilişkin karar alınması da yasal olarak mümkün değildir. Yerleşik Danıştay kararlarında da iskanı alınmış bir yapının sahibine kazanılmış hak sağladığı tartışmasızdır. Yine projenin ikinci etabının inşaatı da büyük ölçüde tamamlanmış, kazanılmış hak sağlayan seviyeyi geçmiştir. Bugüne kadar şirketimize anılan yapıların yıkılmasına ilişkin Marmaris Belediyesince alınmış hiçbir encümen kararı da tebliğ edilmemiştir. Yine bu yapıların yıkılmasına ilişkin herhangi bir resmi talimatın, yazının bulunduğuna dair ortada hiçbir bilgi ve belge yoktur. Esasen ilgili Marmaris Belediyesi de yıkım konusunda kesinleşmiş bir yargı kararının olmadığını ve yargılamanın neticesini beklediklerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Ortada kesinleşmiş bir karar olması bir kenara ortada yıkıma ilişkin bir karar dahi yoktur" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Politika, Ekonomi, Çevre, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinpaş Kızılbük'ten Marmaris Projesi Açıklaması - Son Dakika

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