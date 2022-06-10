Şıralık tekrar spor alanı oldu - Son Dakika
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Şıralık tekrar spor alanı oldu

10.06.2022 14:23
Şıralık tekrar spor alanı oldu

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantıları gerçekleştirilen ikinci toplantı ile sona erdi.

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantıları gerçekleştirilen ikinci toplantı ile sona erdi. Meclis Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirilen toplantı da komisyon ve encümene havale edilen 20 gündem maddesi karara bağlandı.

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının ikincisi, encümen ve komisyonlara havale edilen 20 gündem maddesinin karara bağlanması ile sona erdi. Toplantının en önemli gündem maddesi olan ve ilk toplantı da meclise iade edilen Şıralık Mahallesindeki parsel yeniden spor alanı kararı koyularak 5 yıllık imar programına alınması oy çokluğu ile kabul edildi.

Haziran ayı ikinci oturumunda, bir önceki meclis toplantı tutanak özetinin oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından komisyonlara havale edilen gündem maddelerine geçildi. Plan ve bütçe komisyonunda görüşülen ek ödenek, yurt dışı görevlendirme, norm kadro değişikliği ile yolcu taşıma ücretleri ve Genç Kart 81 ücreti, hafriyat döküm ücreti yaş sebze-meyve halindeki kantar ücret tarifesi, park ve bahçeler müdürlüğüne araç alınması maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Haziran ayı ilk oturumunun en önemli gündem maddesi olan ve Başkan Dr. Faruk Özlü tarafından spor alanı olarak değerlendirilmesi adına yeniden görüşülmesi meclise iade edilen Şıralık Mahallesi'ndeki parselin iade gerekçeleri uygun görülerek bütçe imkanları dahilinde 5 yıllık imar programına alınması da oy çokluğu ile kabul edildi.

Haziran ayı meclis toplantıları ikinci oturumu kalan gündem maddelerinin görüşülmesi ile tamamlandı. - DÜZCE

Şıralık tekrar spor alanı oldu
Şıralık tekrar spor alanı oldu
Şıralık tekrar spor alanı oldu

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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şıralık tekrar spor alanı oldu - Son Dakika

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