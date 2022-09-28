Dünya ikincisi Doğa Koleji Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndü - Son Dakika
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Dünya ikincisi Doğa Koleji Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndü

28.09.2022 16:45

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda erkeklerde dünya 2'nciliği ve kadınlarda 7'nciliğini kazanan Doğa Koleji'nin takımları Türkiye'ye döndü.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda erkeklerde dünya 2'nciliği ve kadınlarda 7'nciliğini kazanan Doğa Koleji'nin takımları Türkiye'ye döndü.

Sırbistan'dan yurda dönen sporcuları İstanbul Havalimanı'nda Doğa Koleji yöneticileri ve öğrencileri, çiçekler ve alkışlarla karşıladı.

Doğa Kolejleri Spor Koordinatörü Tunç Dağal, burada yaptığı açıklamada, "Çok zor bir turnuvadaydık. Özellikle yarı finalde oynadığımız Brezilya takımı çok kaliteli bir takımdı. Finalde oynadığımız Sırbistan da çok iyi bir takımdı. Maalesef 4. periyotta biraz kötü oyandık. Biraz da Sırbistan ile oynamanın getirdiği faktörlerden dolayı maçı kaybettik. Bir şampiyonluk getirmek isterdik ülkemize ve okulumuza ama bu başarıda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, okulumuz ve teknik ekibime, başarıda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sporcular hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda finalde ev sahibi Sırbistan'a yenilen Doğa Koleji Erkek Takımı, dünya 2'ncisi oldu. Çeyrek finalde elenen kız takımı ise klasman maçlarında rakibi Brezilya'yı 57-37 yenip, dünya 7'incisi olarak şampiyonayı tamamladı.

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Kaynak: AA

Doğa Koleji, basketbol, Türkiye, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya ikincisi Doğa Koleji Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndü - Son Dakika

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