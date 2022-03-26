Sırbistan'da faaliyet gösteren tur operatörleri destek bekliyor - Son Dakika
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Sırbistan'da faaliyet gösteren tur operatörleri destek bekliyor

26.03.2022 18:20
Sırbistan'da faaliyet gösteren tur operatörleri destek bekliyor

Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda Alanya'yı temsil eden ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Sırbistan'da sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde Türkiye'ye ulaşımın daha da kolaylaşması için destek beklediklerini söylediklerini belirtti.

Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda Alanya'yı temsil eden ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Sırbistan'da sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde Türkiye'ye ulaşımın daha da kolaylaşması için destek beklediklerini söylediklerini belirtti.

Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı 43. kez kapılarını açtı. 24- 27 Mart tarihleri arasında devam edecek olan turizm fuarında bölgenin en büyük tur operatörleri, Türkiye'den gelen turizmcilerle birlikte Türkiye tanıtımı yapıyor. Fuarın 2. gününde yoğunluğun devam ettiği öğrenildi. Fuarda Alanya'yı temsil eden Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk operatörlerin sorunlarını dile getiren Dahaoğlu, "Sırbistan pazarında faaliyet gösteren tur operatörü direktörü Enver Babat ile görüştük. Kendisi güzel haberler verdi ancak sıkıntıları var. Satışlarının 2022 itibariyle 2019 rakamlarının yüzde 22 üzerinde olduğunu ve talebin yoğun olduğunu söyledi. 2019'da 280 bin olan sayının 2021'de pandemi sebebiyle 238 bine düştüğünü, bu yıl yeniden satışların arttığını ve pazarın gelişmeye açık olduğunu dile getirdi. Ancak uçak sıkıntısı olduğunu, mayıs ayı itibariyle Sırbistan'dan haftada 34 uçağın Türkiye'ye uçacağını, bir havayolu şirketi dışında hiç bir firmanın Türkiye'ye uçmadığını belirtiyor. Sırbistan'da Sivil Havacılık Kurumu tarafından, Türk uçaklarına izin verilmediğini, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan konuyla ilgili yardım beklediklerini iletti. Yıllardan beri Gazipaşa Alanya Havalimanı'na uçmak istediklerini ama Sırbistan Sivil Havacılık Kurumu tarafından izin verilmediği için bu hayalin gerçekleşemediğini belirtti. Uçak izinleri alınabildiği taktirde, bu pazardan 500 bin turist getirebileceklerini, misafir paket fiyatlarının, bir çok Avrupa ülkesinden daha yüksek olduğunu ve pazarın ciddi kazanç getireceğini dile getirdi" dedi.

"Sırbistan'da Türkiye reklamları giderek artıyor"

Sırbistan'da Türkiye reklamlarının oldukça sık yapıldığını dile getiren Dahaoğlu, "Ayrıca, geçenlerde Sırbistan Büyükelçimiz Hami Aksoy'un sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu gibi, Sırbistan ile şu anda sadece kimlik kartıyla uçuş için yapılan görüşmeler sonlanmak üzere. Belgrad Kültür ve Turizm Ataşemiz Sayın Mert Demiral ile görüştük. Sohbetimiz esnasında, Sırbistan'da yayın yapan ulusal kanallarda pandeminin başından bu yana Türkiye reklamlarının artarak devam ettiğini, en büyük 5 online haber sitesinde de aynı şekilde reklamlarımızın döndüğünü söyledi. Sosyal medyada tanıtımların devam ettiğini, tur operatörleriyle birlikte çalıştıklarını, 2021 yılında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliği ile 135 gazeteci ve influencer'ın Türkiye'de ağırlandığını, Sırbistan ve çevre ülkelerden toplamda 40 milyon etkileşim aldıklarını anlattı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Alanya, Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda yerini aldı Alanya, Uluslararası Belgrad Turizm Fuarı'nda yerini aldı Malatya 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı Malatya 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri başladı

Sırbistan, Türkiye, Belgrad, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sırbistan'da faaliyet gösteren tur operatörleri destek bekliyor - Son Dakika


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