Şırnak İçin Sanayi Yatırımları Görüşüldü - Son Dakika
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Şırnak İçin Sanayi Yatırımları Görüşüldü

Şırnak İçin Sanayi Yatırımları Görüşüldü
02.07.2026 13:31
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AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, Bakan Kacır ile sanayi projelerini ve yatırımları görüştü.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek Şırnak'ın sanayi altyapısını güçlendirecek yatırım projelerini görüştü. Görüşmede organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve devam eden altyapı çalışmalarının son durumu değerlendirilirken, kentin üretim kapasitesini artıracak projelerin hızlandırılması konusunda istişarelerde bulunuldu.

Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede, Şırnak'ın ekonomik büyümesine katkı sağlayacak sanayi yatırımları kapsamlı şekilde ele alındı. Milletvekili Arslan Tatar, kent genelinde devam eden yatırımlar ile planlama aşamasındaki projelerin son durumunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a aktararak, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik taleplerini iletti. Görüşmede özellikle Silopi Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirilirken, Cizre Organize Sanayi Bölgesi 2. etap altyapı çalışmalarının tamamlanması için izlenecek süreç ele alındı. Ayrıca Cizre Nuh Küçük Sanayi Sitesinde hak sahipleri listesinin güncellenerek sürecin tamamlanması ve uzun süredir gündemde bulunan İdil Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin yatırım programına alınmasına ilişkin konular da masaya yatırıldı. Milletvekili Tatar, söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Şırnak'ın sanayi altyapısının daha da güçleneceğini, üretim kapasitesinin artacağını ve yeni yatırım alanlarının oluşacağını belirtti. Sanayi yatırımlarının aynı zamanda istihdama önemli katkı sağlayacağını ifade eden Tatar, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin tamamlanmasının, özellikle gençler için yeni iş imkanlarının oluşturulmasına ve bölge ekonomisinin canlanmasına katkı sunacağını kaydetti. Şırnak'ın üreten, büyüyen ve yatırım çeken bir şehir olması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tatar, kentin ihtiyaç duyduğu tüm projelerin hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Yatırımların en kısa sürede tamamlanması amacıyla süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Tatar, Şırnak'ın kalkınmasına yönelik her projeyi önemsediklerini ve gerekli girişimlerde bulunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Milletvekili Arslan Tatar, görüşmenin sonunda Şırnak'a gösterdiği ilgi ve destek dolayısıyla Bakan Kacır'a teşekkür ederek, kentin sanayi, üretim ve istihdam kapasitesini artıracak yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şırnak İçin Sanayi Yatırımları Görüşüldü - Son Dakika

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