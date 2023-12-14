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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Kasım ayında 28 bin 655 yolcu hizmet aldı - Son Dakika
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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Kasım ayında 28 bin 655 yolcu hizmet aldı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Kasım ayında 28 bin 655 yolcuya hizmet verirken, 11 ayda ise 381 bin 570 kişi uçakla seyahat etti. İç hat yolcu trafiği 28 bin 655 olarak kaydedilirken, uçak trafiği 486 ve yük trafiği ise 269 ton oldu.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'nda Kasım ayında 28 bin 655 yolcu hizmet aldı
14.12.2023 - 10:14,  Güncelleme: 10:14
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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Kasım ayında 28 bin 655 yolcuya hizmet verirken, 11 ayda 381 bin 570 kişi uçakla yolculuk etmeyi tercih etti.

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2023 yılı Kasım ayında 28 bin 655 yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2023 yılı Kasım ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 655 oldu. Kasım ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 486'ya ulaştı. Yük trafiği ise Kasım ayında toplamda 269 ton oldu.

2023 yılının 11 ayında ise yolcu trafiği 381 bin 570, uçak trafiği 5 bin 944, yük trafiği ise 3 ton 606 kilogram olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Kasım ayında 28 bin 655 yolcu hizmet aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Kasım ayında 28 bin 655 yolcu hizmet aldı - Son Dakika
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