Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı

17.06.2022 09:35

Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandıŞIRNAK GAP İdaresi Başkanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliği ile "Var Olan Bağların Geliştirilmesi" ve "Şırnak Yayla Kültürünün Yaşatılması" için 2,4 milyonluk protokol imzalandı.

Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı

ŞIRNAK GAP İdaresi Başkanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliği ile "Var Olan Bağların Geliştirilmesi" ve "Şırnak Yayla Kültürünün Yaşatılması" için 2,4 milyonluk protokol imzalandı.

Şırnak Valiliği toplantı salonunda yapılan protokol törenine Vali Osman Bilgin, GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Bilgin, "Şırnak'ın son zamanlarda ülkenin değişimi, dönüşümü ve gelişimiyle birlikte yaşanan değişimi iyi algılamak gerekir. Şırnak algısının ülkemizde ve dünyada değişen olumlu algısını çok iyi anlatmalıyız. Şırnak artık her yönüyle, tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle, sporuyla, gençliğiyle bu ve benzeri faaliyetleriyle öne çıkan bir il. Bunu başta büyükşehirleriz olmak üzere dünyanın her yerine anlatmalıyız. Arıcılığın geliştirilmesi, bal ve benzeri gibi ürünler için çalışmalar yapıldı. Bu tarz çalışmaları artırmak istiyoruz. Şırnak'ın özelinde üzüm ve üzüm bağlarının çeşitlerinin gelişimi çok önemli. Buradaki turizm alanlarının değerlendirilmesi ve tanıtılması önemli. İstihdam alanlarının oluşturulması ve üretim tesislerinde istihdamın sağlanması önemli çalışmaların yapılması. Şırnak ve Cizre sanayi bölgesi ve Silopi tekstil kent başta olmak üzere bölgenin istihdam açısından çok önemli kazanımlar sağlayacağız" dedi.

GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, "GAP idaresi olarak bölgenin kalkınması için ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda bölgenin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç olunan projelere destek olmaya çalıştık. Şırnak ili olarak 3 projenin sunulduğunu ve bu projelere olumlu cevap verdik. İmzalayacağımız 3 projenin bizim yatırım programız da yer alan tarımsal altyapının geliştirilmesi, somut ve soyut kültürel mirasının korunması çerçevesinde desteklediğimiz projelerdir. Tarım önemli ve Şırnak'ın en önemli sektörlerinden bir tanesidir. Bunların alt projeleri olarak özellikle bağcılığın geliştirilmesi çerçevesinde proje yer alıyor. Arıcılık çok önemli ve altyapının geliştirilmesi ve oluşturulması anlamında uzun yıllardır desteklerimiz devam etmektedir. Yayla yolunun geliştirilmesi ve bu anlamda turizme kazandırılması anlamında bir projemiz daha var" şeklinde konuştu.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise, "GAP idarisine sunulan yayla kültürün geliştirilmesi projesi kabul edildi. "Rotam Şırnak Projesi'nde belirlenen ilçelerdeki rotalarda bilgilendirme ve işaret levhaları ve bir kamp alanı inşa edilecek. Ayrıca tanıtım faaliyetleri devam edecek. GAP idaresi tarafından kabul edildi. Bütçesi 1 milyon 430 bin liralık bütçesi var. Eş finansmanlığı valilik yapıyor. Şırnak Üniversitesi olarak Rotam Şırnak çerçevesinde rotalar belirlendi ve turizmde büyük bir öncülük yapacak bu rotalar. İlerde daha farklı projelerle devam edecektir" diye konuştu.

Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı
Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı
Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı
Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı
Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı
Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı

YORUMLAR
500
Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı Siirt Valiliği ve Gap İdaresi arasında 4 proje için protokol imzalandı BALIKESİR - 'Yapay zeka yetiştirme' protokolü imzalandı BALIKESİR - 'Yapay zeka yetiştirme' protokolü imzalandı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:43 Tatile başlayan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli bikinili fotoğrafını takipçileriyle paylaştı
10:41 Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,32 seviyelerinden işlem görüyor
10:40 Süper Lig'in yıldızına korkutan bıçaklı saldırı! Evli bir kadınla birlikte oldu iddia edildi
10:38 Dansöz kimliğinin altında casusluk yapıyormuş! Rusya, "Katya"yı vatana ihanet suçundan gözaltına aldı
10:36 Mutfakta garsonla cinsel ilişkiye girip, ellerini yıkamadan yemek hazırlayan kadın şef kovuldu
10:15 Türkiye'ye yönelik seyahat uyarıları yapan İsrail'den açıklama: İranlı terör hücresi yakalanana dek devam edeceğiz
10:12 Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz
10:11 Erdoğan'ın "Adayını açıkla" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Televizyonda karşılaşırsak açıklarım
10:05 Yemekteyiz yarışmasında gerginlik! Zuhal Topal, bir yarışmacıyı diskalifiye etti
09:55 Galatasaray bir dönem bonservisine 30 milyon euro verilen Keita Balde ile anlaşmaya yakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 10:58:13. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement