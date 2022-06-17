Şırnak'ta 2,4 milyonluk protokol imzalandı

ŞIRNAK GAP İdaresi Başkanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliği ile "Var Olan Bağların Geliştirilmesi" ve "Şırnak Yayla Kültürünün Yaşatılması" için 2,4 milyonluk protokol imzalandı.

Şırnak Valiliği toplantı salonunda yapılan protokol törenine Vali Osman Bilgin, GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Bilgin, "Şırnak'ın son zamanlarda ülkenin değişimi, dönüşümü ve gelişimiyle birlikte yaşanan değişimi iyi algılamak gerekir. Şırnak algısının ülkemizde ve dünyada değişen olumlu algısını çok iyi anlatmalıyız. Şırnak artık her yönüyle, tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle, sporuyla, gençliğiyle bu ve benzeri faaliyetleriyle öne çıkan bir il. Bunu başta büyükşehirleriz olmak üzere dünyanın her yerine anlatmalıyız. Arıcılığın geliştirilmesi, bal ve benzeri gibi ürünler için çalışmalar yapıldı. Bu tarz çalışmaları artırmak istiyoruz. Şırnak'ın özelinde üzüm ve üzüm bağlarının çeşitlerinin gelişimi çok önemli. Buradaki turizm alanlarının değerlendirilmesi ve tanıtılması önemli. İstihdam alanlarının oluşturulması ve üretim tesislerinde istihdamın sağlanması önemli çalışmaların yapılması. Şırnak ve Cizre sanayi bölgesi ve Silopi tekstil kent başta olmak üzere bölgenin istihdam açısından çok önemli kazanımlar sağlayacağız" dedi.

GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, "GAP idaresi olarak bölgenin kalkınması için ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda bölgenin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç olunan projelere destek olmaya çalıştık. Şırnak ili olarak 3 projenin sunulduğunu ve bu projelere olumlu cevap verdik. İmzalayacağımız 3 projenin bizim yatırım programız da yer alan tarımsal altyapının geliştirilmesi, somut ve soyut kültürel mirasının korunması çerçevesinde desteklediğimiz projelerdir. Tarım önemli ve Şırnak'ın en önemli sektörlerinden bir tanesidir. Bunların alt projeleri olarak özellikle bağcılığın geliştirilmesi çerçevesinde proje yer alıyor. Arıcılık çok önemli ve altyapının geliştirilmesi ve oluşturulması anlamında uzun yıllardır desteklerimiz devam etmektedir. Yayla yolunun geliştirilmesi ve bu anlamda turizme kazandırılması anlamında bir projemiz daha var" şeklinde konuştu.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise, "GAP idarisine sunulan yayla kültürün geliştirilmesi projesi kabul edildi. "Rotam Şırnak Projesi'nde belirlenen ilçelerdeki rotalarda bilgilendirme ve işaret levhaları ve bir kamp alanı inşa edilecek. Ayrıca tanıtım faaliyetleri devam edecek. GAP idaresi tarafından kabul edildi. Bütçesi 1 milyon 430 bin liralık bütçesi var. Eş finansmanlığı valilik yapıyor. Şırnak Üniversitesi olarak Rotam Şırnak çerçevesinde rotalar belirlendi ve turizmde büyük bir öncülük yapacak bu rotalar. İlerde daha farklı projelerle devam edecektir" diye konuştu.