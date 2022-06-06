Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın - Son Dakika
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Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın

06.06.2022 13:25

Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın Şırnak'ta bir firma sahibi 4 yıl önce 15 kadın çalışanı varken bu sayıyı 168'e çıkartarak kadınlara gelir kapısı sağladı.

Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın

ŞIRNAK - Şırnak'ta bir firma sahibi 4 yıl önce 15 kadın çalışanı varken bu sayıyı 168'e çıkartarak kadınlara gelir kapısı sağladı.

Silopi'de tekstil firması işletmecisi Hüseyin Taşkın, bünyesinde çalıştırdığı 168 kadını istihdam etmesiyle il genelinde en fazla kadın istihdamı çalıştıran unvana sahip oldu. 4 yıl önce 15 kadın çalışanı varken sayıyı 168'e çıkartarak kadınlara gelir kapısı açan Taşkın'ın firmasında 200 kişi istihdam ediliyor. Silopi'de yapımı süren tekstil kentin tamamlanmasını bekleyen Taşkın, kendisine yer verilmesi halinde kadın istihdamını yüzde 100 artırarak kadın çalışan sayısını 300'ün üzerine çıkartmayı hedefliyor. Mevcut alanının dar olması sebebiyle yeni makine ekipman alamayan Taşkın, Tekstil kentle birlikte bölgedeki kadın çalışan sayısını arttırmayı amaçlıyor.

4'üncü yıllarını doldurmak üzere olduklarını belirten Taşın, "Bizim gayemiz, bölgemize insanlarımıza katkı sunmak istihdam oluşturmak. Çok şükür hedefe ulaştık. Bu atölyede 15 kişi ile başladık şu anda 200'e yakın istihdam sağlıyoruz. Bu insanlarda kendi evine katkı sunuyorlar. Yüzde 90'ı bayandır. Hedefimiz, iki katına, üç katına çıkartmak. Herkes kendi bölgesine yatırım yaparak bu gençlerimize istihdam oluştursun" dedi.

İşyerinde çalışan kadınlarda kendilerine çalışma fırsatı verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tekstil atölyesinde çalışan Kerima Yiğit, "Daha önce hiçbir yerde çalışmamıştım. İlk defa bu tekstilde çalışıyorum ve çalıştığım içinde çok çok memnunum. Çünkü kadın olarak sağlık açısından çok değer veriliyor. Silopi gibi küçük bir ilçede bu kadar kadın arkadaşların çalışmasına vesile olduğu için Hüseyin Bey'e sonsuz teşekkürler ederiz" diye konuştu.

Tekstil atölyesinin ilk çalışan kadın elemanı İrem Barkın ise, "Burada ilk çalışan elemanlardan birisiyim. 15 bayanla işe başladık. Şu an sayımız arttı. 200'e yakın eleman. Bir aile gibiyiz" şeklinde konuştu.

Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın
Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın
Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın
Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın
Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın
Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın
Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın
Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın
Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın
Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu tekstil atölyesinde 200 çalışanın 168'i kadın - Son Dakika

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