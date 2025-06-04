Şırnak\'ta Kurban Bayramı Öncesi Zabıta Denetimleri Artırıldı

Şırnak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kent genelindeki giyim mağazaları, kozmetik dükkanları, kasaplar, güzellik salonları ve restoranlar kontrol edildi. Denetimlerde işletmelerin fiyat etiketi uygulamaları, hijyen şartları ve tüketici haklarına uyumları incelendi.

Ekipler, yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli uyarı ve yaptırımlarda bulunurken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına denetimlerin bayram süresince de devam edeceği bildirildi. - ŞIRNAK