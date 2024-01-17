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Şırnak'ta Yaralı Saz Kedisi Yavrusu Doğal Yaşam Alanına Salındı - Son Dakika
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Şırnak'ta Yaralı Saz Kedisi Yavrusu Doğal Yaşam Alanına Salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Şırnak'ta 6 ay önce yaralı halde bulunan yabani saz kedisi yavrusunun, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salındığını bildirdi. Şırnak'ta vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Hayvanın tedavi ve bakım süreci tamamlandıktan sonra doğada hayatını sürdürebilecek biyolojik erişkinliğine ulaşan saz kedisi yavrusu, habitatına uygun doğal yaşam alanına salındı.

Şırnak\'ta Yaralı Saz Kedisi Yavrusu Doğal Yaşam Alanına Salındı
17.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:12
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Şırnak'ta 6 ay önce yaralı halde bulunan yabani saz kedisi yavrusunun, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta 6 ay önce vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan saz kedisi yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Bölgede yapılan araştırmada, anne saz kedisinin, araba çarpması nedeniyle telef olduğu belirlendi.

DKMP Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kontrollerde, mide enfeksiyonu ve ishal semptomları tespit edilen hayvanın 6 aylık tedavi ve bakım süreci tamamlandı.

Doğada hayatını sürdürebilecek biyolojik erişkinliğine ulaşan saz kedisi yavrusu, 15 Ocak'ta habitatına uygun doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta Yaralı Saz Kedisi Yavrusu Doğal Yaşam Alanına Salındı - Son Dakika
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