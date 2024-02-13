Sivas Belediyesi Özbelsan İşçilerinin Maaşlarını Yüzde 122 Artırdı

Sivas Belediyesi Özbelsan işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalayarak en düşük işçi maaşını yüzde 122 artışla 33 bin TL'ye yükseltti.
En düşük maaş 33 bin lira oldu
İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana işçilerin özlük haklarında ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Bizler şehrimize hizmet ederken size güvenerek hizmet ediyoruz. Bu şehir temiz olacak diyoruz, temizlik birimimize güveniyoruz. Bu şehrin parkları, bahçesi güvenli olacak diyoruz, park bahçe birimimize güveniyoruz. Bu şehrin idari birimleri vatandaşla iletişim kuracak diyoruz, idari birimlerde çalışan kardeşlerimize güveniyoruz. Altyapı sorunu olmayacak diyoruz, altyapıda çalışan kardeşlerimize güveniyoruz. Dolayısıyla biz millete yüzü ak, anlı açık çıkıyorsak size güvendiğimizden ve sizin de o güveni boşa çıkarmadığınız içindir. Biz de bunun altında kalmamak adına size daha iyi, daha müreffeh, daha refah içerinde bir hayat yaşatmak adına imkanları en üst seviyeye çıkararak maaşları, özlük haklarını ve sosyal hakları daha da iyileştirmek adına çalıştık, çalışıyoruz. Özbelsan personelimizin taban maaşlarını yüzde 122'lik rekor bir artışla en düşük net 33 bin liraya yükseltiyoruz. Yıllık ikramiyeleri de 30 yevmiyeden 40'a çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından belediye ve sendika yetkileri tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Maaşların yükseltilmesiyle işçiler büyük bir sevinç yaşadı. - SİVAS
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