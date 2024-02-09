Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Güneş Enerjisi Santraliyle Elektrik Üretiyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, hizmet binasının çatısına kurduğu güneş enerji santrali (GES) sayesinde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 52'sini kendisi üreterek büyük bir ekonomik tasarruf sağlıyor.
Günümüzde fosil yakıtlardan üretilen enerjiler doğayı ve havayı kirleterek küresel ısınmaya neden oluyor. Küresel ısınmayı minimum seviyeye indirmek isteyen duyarlı bazı kurumlar fosil yakıtlardan üretilen enerjiyi kullanmak yerine doğal kaynaklardan elde edilen enerjiyi kullanarak çevreyi koruyor. Bu çerçevede kurulduğu günden bu güne kadar yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yürütmekte olduğu bilimsel projeleri kadar doğaya duyarlılığıyla da dikkat çekiyor. Üniversite hizmet binasının çatısına kurduğu 273 bin 750 kilovat saat enerji üreten GES sayesinde ihtiyacı olan elektriğin yüzde 50'den fazlasını güneşten üretiyor. Bu sayede üniversite hem çevreyi korumuş hem de yıllık 1 milyon liradan fazla tasarruf sağlamış oluyor.
Çevreci üniversite, ihtiyacı olan elektriği çevreyi kirletmeden üretiyor.
"İhtiyacımız olan elektriğin yaklaşık yüzde 52'sini de yeşil enerji diye tabir edebileceğimiz güneş enerji santralinden üretmiş ve kullanmış olacağız"
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak elektrik ihtiyacının yüzde 52'sini kendisi üretmek için güneş enerjisi santralini devreye aldıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda 3,5 milyon TL'lik yaklaşık bir bütçe ile bu yatırım gerçekleştirildi. Günümüzde bütün dünyanın büyük bir problemi olan küresel ısınmadır. Fosil kaynaklardan üretilen enerji iklimleri değiştiriyor ve küresel ısınmaya sebep oluyor. Çevresel büyük tehditler oluşturuyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak bu etkileri minimum seviyeye indirmek adına biz böyle bir yatırımı gerçekleştirdik. Hem doğanın korunması hem de yenilenebilir enerji kaynağından kendi ihtiyaçlarımızın karşılanması anlamında böyle bir projenin önemli olduğuna inanıyorduk. Bugün itibarıyla da bu proje hayata geçti. Kendi ihtiyacımız olan elektriğin yaklaşık yüzde 52'sini de yeşil enerji diye tabir edebileceğimiz güneş enerji santralinden üretmiş ve kullanmış olacağız. Üniversitemize, Sivas'a, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SİVAS
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