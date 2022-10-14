TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Eylül ayında satılan konutların 259'unu ilk el satış, 454'ünü ise ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS

Buna göre 2021 Eylül ayında 824 konutun satıldığı Sivas 'ta bu yılın aynı ayında 713 konut satıldı.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Sivas haberleri: Sivas'ta konut satışında düşüş - Son Dakika

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