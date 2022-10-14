Sivas haberleri: Sivas'ta konut satışında düşüş - Son Dakika
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Sivas haberleri: Sivas'ta konut satışında düşüş

14.10.2022 16:52
Sivas haberleri: Sivas'ta konut satışında düşüş

Sivas habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre 2021 Eylül ayında 824 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 713 konut satıldı.

Kentte; Eylül ayında satılan 713 konutun 121'ini ipotekli satışlar, 592'sini de diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Eylül ayında satılan konutların 259'unu ilk el satış, 454'ünü ise ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas haberleri: Sivas'ta konut satışında düşüş - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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